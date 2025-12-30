Was kommt rund um Baden-Württembergs längsten und verkehrsreichsten Autobahntunnel im nächsten Jahr – und was ist 2025 passiert? Ein Überblick.
Kein Vulkanausbruch, dennoch denkwürdig – und ein Anblick, den viele Pendler noch vor Augen haben dürften: Die Lüftungsanlage über dem Nordportal des Engelbergtunnels spuckte Mitte August dunklen Rauch aus. Grund dafür war keine Naturgewalt, sondern ein vergleichsweise kleiner Renault Twingo. Dieser hatte am 13. August gegen 16.30 Uhr in der Weströhre in Fahrtrichtung Stuttgart/Singen Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand, der 28-jährige Fahrer konnte sich durch einen Querschlag in die Oströhre retten.