Großbaustelle am Rems-Murr-Klinikum: Das müssen Patienten und Besucher jetzt wissen

Das Rems-Murr-Klinikum Winnenden wird zur Großbaustelle: Mit dem Baustart des Pflege-Campus am Montag gelten für Patienten und Besucher ab sofort neue Zufahrten und Wege.
Wo bisher Besucher über die Piazza zum Haupteingang gingen, Fahrräder abgestellt wurden und Patienten das Klinikum auf kurzen Wegen erreichten, prägen bald Bauzäune, Kräne und schwere Maschinen das Bild. Am Rems-Murr-Klinikum Winnenden hat mit dem Start des neuen Pflege-Campus am Montag offiziell eine der größten Veränderungen seit der Eröffnung begonnen.