1 So soll die neue Mehrzweckhalle am Münchinger Schulcampus einmal aussehen. Foto: 2BA Architekten

Die Angebote für den Bau sind da: Die Stadt Korntal-Münchingen profitiert mitunter von Kampfpreisen der Unternehmen.











Einige (Groß-)Bauprojekte ließen die Stadt Korntal-Münchingen in der Vergangenheit verzweifeln: Die Sanierung der Brücke Weilimdorfer Straße in Korntal zum Beispiel zog sich massiv in die Länge, unter anderem, weil die Schäden an dem mehr als 80 Jahre alten Bauwerk größer waren als angenommen. Die Kosten haben sich mehr als verfünffacht.