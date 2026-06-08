Großbanken-Fusion: Größte Bank Italiens will Rivalin für 30 Milliarden kaufen

1 Die italienische Großbank Intesa kontert einen Vorstoß der deutlich kleineren Banco BPM und will ihr die Bank Monte Paschi vor der Nase wegkaufen. Foto: picture alliance / Lena Klimkeit

Im italienischen Bankensektor deutet sich die Fusion zweier großer Geldhäuser an.











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Turin - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo will den heimischen Konkurrenten Banca Monte dei Paschi di Siena für etwas mehr als 30 Milliarden Euro übernehmen. Den Monte-Paschi-Aktionären werden ein Euro in bar sowie 1,6 eigene Aktien geboten, wie die Intesa am Montag in Turin mitteilte. Damit werde eine Monte-Paschi-Aktie mit etwas mehr als zehn Euro bewertet. Das sei eine Prämie von 12,5 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag. Die Offerte bewertet die Monte-Paschi-Aktien insgesamt mit rund 30,6 Milliarden Euro.