Sie ist einer der größten deutschen Schlagerstars - und hat eine besondere Beziehung zu ihrem Manager und zum Fußball. Was einer ihrer Hits mit dem Aufstieg eines schwäbischen Clubs zu tun hat.
Aspach - Schlagersängerin Andrea Berg (60, "Du hast mich tausendmal belogen") feiert den Aufstieg eines schwäbischen Fußballvereins in die 3. Liga mit einer besonderen Geste: Für ihren Hausverein SG Sonnenhof Großaspach hat sie ihren Song "Ja, ich will" aus dem Jahr 2017 neu aufgenommen – als "Dorfclub-Version".