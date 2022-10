1 Kickers-Kapitän Kevin Dicklhuber erzielte vergangene Woche einen Hattrick in acht Minuten. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Freitag steigt ab 19 Uhr das Spitzenspiel in der Oberliga Baden-Württemberg. Der Tabellenzweite SG Sonnenhof Großaspach empfängt den Spitzenreiter Stuttgarter Kickers. Hier geht es zum Liveticker.















Stuttgarter Kickers gegen SG Sonnenhof Großaspach. Erster gegen Zweiter. Die beiden Aufstiegsfavoriten im direkten Duell. Mehr geht in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg nicht. Am Freitag treffen die beiden Topteams ab 19 Uhr in der Wir-machen-Druck-Arena aufeinander.

Die Blauen liegen nach dem 14. Spieltag mit 35 Punkten und dem klar besseren Torverhältnis drei Zähler vor Großaspach. Zudem gehen die Kickers mit ordentlich Selbstvertrauen in die Partie. Zuletzt gab es sieben Liga-Siege in Serie. Und auch im DFB-Pokal zeigte das Team von Trainer Mustafa Ünal beim Spiel des Jahres gegen Eintracht Frankfurt eine beachtliche Leistung (0:2).

Wie sich die Blauen gegen Großaspach schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Weiter geht es für die Degerlocher dann bereits am Dienstag im WFV-Pokal beim SV Fellbach (Anstoß 14 Uhr). In der Oberliga reisen die Blauen am Samstag zum FC 08 Villingen. Angepfiffen wird das Spiel um 14 Uhr.