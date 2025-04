Großartig, eine Katze zu sein: Mit eigenem Song: Robbie Williams wirbt erneut für Katzenfutter

Superstar Robbie Williams (51) ist nicht nur einer der erfolgreichsten Musiker Europas. Das ehemalige Take-That-Mitglied ist auch ein riesiger Katzenfan. Nachdem sich der Popstar schon vor zwei Jahren mit der Katzenfutter-Marke Felix und dessen schwarz-weißem Kater zusammengetan hatte, besingt der 51-Jährige jetzt erneut die Vorzüge der so eigenwilligen wie faszinierenden Vierbeiner.

Robbie Williams wird inspiriert von der Freigeistigkeit der Katzen

"Ich liebe es, dass meine Katzen ihr Leben immer so leben, wie sie es wollen. Sie sind Meister darin, schelmisch zu sein, sich selbst treu zu bleiben, selbstbewusst, freigeistig und verspielt. Das färbt definitiv auf mich ab - sie sind eindeutig meine Seelentiere", verrät der "Angels"-Interpret.

Für die neue, europaweite Kampagne von Felix hat Williams nun eine neue Strophe des Songs "It's Great To Be A Cat" aufgenommen, die die verschiedenen, liebenswerten Eigenschaften von Katzen thematisiert.

Große Europa-Tournee 2025

Williams selbst tritt im Musikvideo zu dem von ihm geschriebenen Song in die schwarz-weiße Welt von Kater Felix ein - als animierte Version seiner selbst.

Doch damit nicht genug. Im Sommer geht der ehemalige Boyband-Star auf große "Robbie Williams Live 2025"-Tournee. 37 Konzerte in 21 europäischen Ländern sind zwischen Ende Mai und Anfang Oktober 2025 angesetzt. Los geht es am 31. Mai im schottischen Edinburgh, die Tour endet am 7. Oktober in Istanbul.

Ab Ende Juni stehen auch insgesamt acht Deutschlandkonzerte auf dem Plan. So tritt Williams am 21. und 22. Juli in Berlin, am 26. Juli in München und am 10. August in Frankfurt auf - neben anderen Städten. Hauptsponsor der Europatournee ist Felix von Purina - der neue Spot dürfte also auch wieder bei den Konzerten zu sehen sein.