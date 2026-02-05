«Groß wie ein Schulbus»: Forscher filmen riesige Qualle in argentinischer Tiefsee

1 Die Tentakel der Qualle können bis zu zehn Meter lang werden. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute/dpa

Die Tentakel der Meduse können bis zu zehn Meter lang werden. Die Wissenschaftler fanden zudem große Korallenriffe, Schnecken und Seeanemonen - sowie jede Menge Müll.











Buenos Aires - Wissenschaftler haben in der Tiefsee vor Argentiniens Atlantikküste eine riesige Qualle gefilmt. Die Phantomqualle (Stygiomedusa gigantea) von der "Größe eines Schulbusses" sei in einer Tiefe von rund 250 Metern entdeckt worden, teilte das Schmidt Ocean Institute mit. Die Tentakel dieser Tiere können bis zu zehn Meter lang werden.