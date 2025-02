Beim Pferdemarkt geht es in Leonberg natürlich in vielen Bereichen um die namensgebenden Vierbeiner. Mindestens genauso wichtig ist vielen aber auch die fünftägige Party, bei der gefühlt fast die ganze Stadt auf den Beinen ist. Hier gibt es einen Überblick – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit.

Party-Start schon mit der Eröffnung am Freitagnachmittag

Schon direkt bei der offiziellen Eröffnung mit einer Rede von Oberbürgermeister Martin Georg Cohn geht es am Freitag, 7. Februar, um 16 Uhr los: Auf dem Marktplatz spielen im Anschluss der Musikverein Lyra und die Rock-Coverband The Rogues. Ab 17 Uhr geht es bei der Jugenddisco in der Georgii-Halle rund. Von 17 bis 22 Uhr sind die beiden Dancefloors für Jugendliche ab zehn Jahren reserviert, ab 22 Uhr schließlich für Jugendliche ab 14 Jahren. Der Eintritt ist frei, jedoch nur mit Ausweis erlaubt.

Die Handballabteilung des SV Leonberg/Eltingen lädt am Freitagabend zum Pferdemarkt-Warm-up mit Rock- und Popmusik in die Steinturnhalle ein. Saalöffnung ist um 20 Uhr, los geht’s um 21 Uhr. Partygänger, die Karten im Vorverkauf erstanden haben, gelten für den „bevorzugten Einlass“ bis 22 Uhr. Wie Abteilungsleiter Matthias Groß betont, gibt es jedoch auch noch Karten zu 9 Euro an der Abendkasse.

Keller sind über fünf Tage fast durchgängig geöffnet

Und natürlich öffnen pünktlich am Freitag in der Leonberger Altstadt auch die Keller, die mit nur wenigen Unterbrechungen bis zum Dienstag die Partygängerinnen und -gänger empfangen:

ZWO Partykeller (Zweitwohnung): Freitag und Samstag, 19 bis 2 Uhr; Sonntag, 19 bis 23 Uhr; Montag, 19 bis 24 Uhr; Dienstag 15 bis 24 Uhr.

Kleinfelder-Keller: Freitag und Samstag, ab 19 Uhr; Dienstag ab 16 Uhr.

Musu-Keller: Freitag bis Dienstag ab 9 Uhr.

Arda’s Grand Cru Keller: Freitag und Samstag, 17 bis 1 Uhr; Sonntag, 12 bis 19 Uhr; Montag, 17 bis 1 Uhr; Dienstag, 10 bis 1 Uhr.

Vinum etc Ziegler: Samstag, 10 bis 13 Uhr; Sonntag, 13 bis 18 Uhr, Dienstag, 9 bis 13 Uhr.

Bei Inge & Hansi im Adler (Schwarzer Adler): Freitag ab 16 Uhr; Samstag ab 13 Uhr; Sonntag ab 19 Uhr; Montag ab 16 Uhr; Dienstag ab 9 Uhr.

Unteres Tor: Freitag, 11 bis 14 und 16 bis 23 Uhr; Samstag, 11 bis 24 Uhr; Sonntag, 11 bis 23 Uhr; Montag, 11 bis 22 Uhr; Freitag, 8 bis 24 Uhr.

Ruff-Keller: Freitag und Samstag ab 18 Uhr; Sonntag ab 12 Uhr; Dienstag ab 9 Uhr.

Skating Tacos Keller: Freitag, 12.30 bis 14 und 17 bis 22 Uhr; Samstag, 12.30 bis 22 Uhr; Sonntag, 12.30 bis 22 Uhr.

Alte Amtei (Waldhexen): Freitag, Samstag und Montag ab 19 Uhr.

Außerhalb der Altstadt hat zudem der Weinhof Illig in der Hindenburgstraße 86 geöffnet: Die „Lustige Kelter“ lädt am Freitag und Samstag von 18 bis 24 Uhr sowie am Sonntag und Dienstag von 12 bis 24 Uhr zum Verweilen ein. Am Freitag spielt zum Beispiel die Band Simply Frankly.

Traditionell der Hotspot am Pferdemarkt-Dienstag: die Leonberger Feuerwache (hier im Jahr 2024) Foto: Simon Granville

Das zweite Pferdemarkt-Event der Leonberger Handballer steigt am Samstagabend in Form der „Schlager Dance Night“ in der Steinturnhalle. Auch hier gilt: Saalöffnung ist um 20 Uhr, die Party startet um 21 Uhr. Wer Karten im Vorverkauf erstanden hat, darf wie bereits am Freitag bis 22 Uhr an der Schlange vorbei. Auch für die Schlagersause gibt es noch Kapazität an der Abendkasse, auch wenn SV-Abteilungsleiter Matthias Groß betont, dass der Verkauf sehr gut laufe.

Feuerwehr-Bar erstmals auch am Samstag

Zum allerersten Mal ist die Pferdemarkt-Bar der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg auch am Samstag geöffnet, und zwar ab 19 Uhr. Am Dienstag, dem Umzugstag, gibt es in der Fahrzeughalle der Feuerwache dann ab 10 Uhr die traditionelle Bewirtung, im Hof wird an der Bar gefeiert.

Wild wird es auch am Sonntag: beim Rathaussturm und beim Guggenmusiktreffen auf dem Marktplatz. Gemeinsam mit Hästrägern und befreundeten Hexengruppen versuchen die Leonberger Karnevalisten erneut, OB Cohn seines Amtes zu entheben. Los geht es um 11.11 Uhr, bis 17.30 Uhr spielen im Anschluss zahlreiche Guggenbands auf der Marktplatzbühne.

Weitere Infos gibt es im Internet auf www.leonberger-pferdemarkt.de