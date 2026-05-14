Reality-Star Leyla Heiter wird heute 30 Jahre alt und spricht in einem aktuellen Interview offen über ihren größten Schmerz: Seit neun Monaten versucht sie, schwanger zu werden. Doch ihr Körper macht nicht mit.
Leyla Heiter wird am 14. Mai 30 Jahre alt. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung spricht die Reality-TV-Persönlichkeit zu diesem Anlass über ihren bislang unerfüllten Kinderwunsch: Seit nunmehr neun Monaten versucht sie mit ihrem Ehemann Mike Heiter (34), schwanger zu werden - bislang ohne Erfolg. "Mein größter Wunsch ist es, Mama zu werden - am liebsten sogar von vier Kindern. Aber aktuell funktioniert es leider nicht so, wie wir uns das wünschen", erklärt Heiter. Der Grund: Ihr Körper macht offenbar nicht mit.