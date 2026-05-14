Reality-Star Leyla Heiter wird heute 30 Jahre alt und spricht in einem aktuellen Interview offen über ihren größten Schmerz: Seit neun Monaten versucht sie, schwanger zu werden. Doch ihr Körper macht nicht mit.

Leyla Heiter wird am 14. Mai 30 Jahre alt. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung spricht die Reality-TV-Persönlichkeit zu diesem Anlass über ihren bislang unerfüllten Kinderwunsch: Seit nunmehr neun Monaten versucht sie mit ihrem Ehemann Mike Heiter (34), schwanger zu werden - bislang ohne Erfolg. "Mein größter Wunsch ist es, Mama zu werden - am liebsten sogar von vier Kindern. Aber aktuell funktioniert es leider nicht so, wie wir uns das wünschen", erklärt Heiter. Der Grund: Ihr Körper macht offenbar nicht mit.

"Meine gesundheitlichen Werte sind momentan nicht gut. Mein Arzt meinte sogar, mein Körper sei gerade zu schwach", so die 30-Jährige. Erschwerend kommt ihre Krankengeschichte hinzu: Leyla hatte Gebärmutterhalskrebs - eine Diagnose, die das Thema Schwangerschaft grundsätzlich komplizierter macht. "Das belastet mich natürlich sehr, weil ich mir nichts mehr wünsche als eine eigene Familie", sagt sie. Infolge ihrer Erkrankung im Jahr 2019 hatte Leyla Heiter etwas zugenommen und wurde im Netz dafür angefeindet. Nutzer schrieben ihr unter anderem, sie sei "fett geworden" oder sehe schwanger aus.

Tränen im Auto

"Mike und ich saßen im Auto und ich habe einfach angefangen zu heulen, weil mich das an einem wunden Punkt getroffen hat. Viele vergessen einfach, dass auch Menschen in der Öffentlichkeit Gefühle haben", sagt sie in der "Bild". Inzwischen hat Leyla einen anderen Umgang mit Hate im Netz gefunden: Eine bewusste Auszeit und die Arbeit mit einem Trainer für mentale Gesundheit halfen ihr, klarer abzugrenzen, was sie an sich heranlässt.

Ihren Geburtstag feiert die Reality-TV-Persönlichkeit nicht mit einer großen Party, sondern verbringt ihn am Drehset. Was sie sich wünscht, benennt sie klar: "Gesundheit, auch mentale Gesundheit, für mich, meine Familie und alle Menschen, die ich liebe. Das ist einfach das Wichtigste im Leben."