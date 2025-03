Bruce Willis feiert am 19. März seinen 70. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag haben ihm seine Töchter Rumer (36), Tallulah (31) und Scout LaRue Willis (33) jeweils eine rührende Instagram-Botschaft gewidmet.

"Ein Licht, das niemals erlöscht"

"Alles Gute zum Geburtstag an den Größten aller Zeiten", schrieb Scout LaRue zu einer Bilderreihe, die sie mit ihrem Vater in verschiedensten Zeitabschnitten zeigt. "Jeden Tag danke ich den Göttern, dass 50 Prozent meiner DNA von ihm stammt", erklärte die 33-Jährige weiter. "Die Musik, die ich mache, die Magie, die ich erschaffe, [...] das ist das Vermächtnis meines Vaters." Wie ihre beiden Schwestern stammt Scout LaRue aus der Ehe von Bruce Willis mit Demi Moore (62), die von 1987 bis 2000 hielt. Mit Emma Heming Willis (46) ist der einstige Actionstar seit 2009 verheiratet. Die beiden wurden 2012 und 2014 jeweils Eltern einer weiteren Tochter.

"Für den König...Ich liebe dich, Daddio", kommentierte Rumer Willis einen Clip, der Willis mit Rumers Mutter Demi Moore beim Herumalbern zeigt. "Alles Gute zum 70. Geburtstag, Papa." Tallulah schrieb zu einem alten Schwarz-Weiß-Bild ihres Vaters: "Herzlichen Glückwunsch zum 70. an meinen besten Freund! Du bist ein Licht, das niemals erlöschen kann! Ich liebe dich. Bin so stolz, dein Baby zu sein." Emma Heming Willis teilte den Beitrag, unter den sie zudem kommentierte: "So schön, Tallulah."

Seit drei Jahren befindet sich der schwer erkrankte Bruce Willis in unfreiwilliger Schauspielrente. Im März 2022 gab die Familie bekannt, dass der Actionstar an der Sprachstörung Aphasie leide und deshalb seine Karriere beende. Im Februar 2023 gab Heming Willis dann das Update, dass ihr Mann an Frontotemporaler Demenz erkrankt sei. Mit der unheilbaren Krankheit gehen neben der Sprachstörung in aller Regel auch Persönlichkeitsveränderungen und Gedächtnisverlust einher.