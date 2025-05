Sebastian Kurz (38) hat verkündet, dass er erneut Vater geworden ist. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler (2017-2019, 2020-2021) teilte die Baby-News in einem Instagram-Post, der ein Bild eines rührenden Moments zeigt.

"Stolzer Bruder"

"Unsere größte Freude hat sich verdoppelt - gestern wurde unser Sohn Valentin geboren", schrieb Kurz zu dem Schnappschuss, auf dem sein Sohn Konstantin (3) seinen neugeborenen Bruder vorsichtig im Arm hält. Seiner Partnerin Susanne und dem Baby gehe es prächtig, "und Konstantin ist ein stolzer großer Bruder, der sich darauf freut, das Leben gemeinsam mit Valentin zu entdecken". Die Familie danke dem gesamten Krankenhaus-Team für die liebevolle Betreuung.

Kurz hält seine Social-Media-Gemeinde über sein Familienleben auf dem Laufenden. Die Schwangerschaft seiner Lebensgefährtin hatte er am 18. Januar bei Instagram bekanntgegeben. Dazu veröffentlichte er einen Schnappschuss, auf dem sein Erstgeborener ein Ultraschallbild in den Händen hält. "Vor drei Jahren begann für uns ein wunderbares Kapitel mit der Geburt von Konstantin", schrieb der Ex-Kanzler zu dem Foto. "Dieses Jahr wird es noch aufregender. Wir sind überglücklich, dass Konstantin in wenigen Monaten einen kleinen Bruder begrüßen wird."

Im Juli 2021 verkündete er die erste Baby-News mit einem Pärchenfoto bei Instagram. Die frohe Kunde der Geburt seines ersten Sohnes teilte Kurz, der nach seiner politischen Laufbahn als Investor tätig wurde, Ende November 2021 über seinen offiziellen Twitter-Account mit: "Meine Freundin Susanne hat heute in den frühen Morgenstunden unseren Sohn zur Welt gebracht. Wir sind überglücklich und sehr dankbar!"