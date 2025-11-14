Große Kluft bei Deutschlands Top-Unternehmen: Während Autobauer schwer zu kämpfen haben, feiern Banken und Versicherungen Rekordgewinne. Auch in einer weiteren Branche geht es bergauf.
Frankfurt/Main - Gewinnplus in der Krise: Deutschlands größte Börsenkonzerne haben im dritten Quartal in Summe operativ mehr verdient. Während die Autohersteller herbe Einbußen verzeichneten, erzielten Banken und Versicherungen Rekordgewinne, zeigt eine neue Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY.