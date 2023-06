12 Nicht nur eine Frage der Perspektive: Die alte Oscar-Paret-Schule (rechts im Hintergrund) ist im Vergleich zum Neubau vorne geradezu winzig. Foto: factum/Simon Granville

Freiberg am Neckar - Es geht voran auf einer der größten Baustellen im Kreis Ludwigsburg. Inzwischen werden die Dimensionen des Neubaus der Oscar-Paret-Schule (OPS) in Freiberg am Neckar deutlich. Der Rohbau steht – und er ist gigantisch. Wer sich nicht auskennt, verläuft sich schnell in dem dreistöckigen Gebäude. Obwohl er die Schule eigentlich gut kennt, muss selbst Stefan Kegreiß, Erster Beigeordneter der Stadt, manchmal kurz überlegen, wo es am schnellsten wieder ins Freie geht.