Am 26. April 1986 explodierte Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl und wurde zur größten Atomkatastrophe der Geschichte. Zum 40. Jahrestag greift das TV-Programm die erschütternden Ereignisse auf.
In der Nacht zum 26. April 1986, gegen 1:23 Uhr Ortszeit, explodierte Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion. Was als routinemäßiger Sicherheitstest geplant war, endete in der bis heute schwersten Atomkatastrophe der Geschichte. Der Reaktor glühte aus, radioaktives Material wurde in die Atmosphäre geschleudert und zog als unsichtbare Wolke über weite Teile Europas - worauf teilweise viel zu spät reagiert wurde.