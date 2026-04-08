Größes Hobbyradrennen im Land: Brezel Race zieht aus Stuttgart nach Tamm

Auch das bedeutendste Radrennen in Deutschland für die weltbesten Radsportlerinnen wird im September im Kreis Ludwigsburg ausgetragen.

Die Stadt Tamm wird am Sonntag, 13. September, eine zentrale Rolle im Radsport einnehmen: Sowohl das ADAC Brezel Race als Radrennen für Hobby-Radsportler als auch der Women’s Cycling Grand Prix, Deutschlands wichtigstes Radrennen für Profi-Frauen, werden an jenem Sonntag in der Stadt starten und enden. Das teilt am Mittwoch der Verband Region Stuttgart (VRS) als Förderer der Events mit. Tausende Teilnehmer sowie zahlreiche Zuschauer werden erwartet.

Bürgermeister Martin Bernhard ist voller Vorfreude: „Sowohl den Start als auch die Zielankunft für diese attraktive Doppelveranstaltung zu bieten, ist eine besondere Chance, uns nicht nur als Sportstadt, sondern auch als perfekte Gastgeber zu präsentieren.“ Man freue sich sehr darauf, Sportbegeisterte aus der Region und darüber hinaus begrüßen zu dürfen. Der VRS-Regionaldirektor Alexander Lahl ergänzt, dass beide Veranstaltungen „Leuchtturmprojekte für die Region Stuttgart“ seien. Es sei gut und wichtig, dass die beiden Rennen weitergehen können und das angepasste Konzept mit regionaler Förderung erprobt werde. Denn ob und wie es weitergeht, war zwischenzeitlich unklar, nachdem die Stadt Stuttgart zu Jahresbeginn ihren Zuschuss gestrichen hatte.

Ein Rundkurs für beide Events

Einen „besonderen Veranstaltungscharakter“ verspricht sich Sven Fritschka, Geschäftsführer des Veranstalters Inflame Events. Grund ist die neue Konstellation eines für beide Rennen geschlossenen Rundkurses mit weitgehend identischem Streckenverlauf. Dieser wird bei beiden Veranstaltungen gleichermaßen befahren.

Das Brezel Race ist mit zuletzt 4500 Aktiven das größte Radrennen für Hobbyradsportler in Baden-Württemberg. Dabei stehen zwei Wettbewerbe auf dem Programm: Beide Rennen führen über den circa 55 Kilometer langen Rundkurs durch den Kreis Ludwigsburg, der je nach Wettbewerb ein- beziehungsweise zweimal befahren wird. Die Online-Anmeldung ist bereits seit dem 4. April geöffnet. Weitere Infos gibt es auf www.brezelrace.de.

Weltbeste Radsportlerinnen am Start

Im Tagesverlauf starten an selber Stelle bis zu 120 der weltbesten Profi-Radsportlerinnen aus 20 namhaften Teams beim Women‘s Cycling Grand Prix. Die Profi-Fahrerinnen absolvieren den weitgehend identischen Rundkurs über dann 130 Kilometer. Bereits 2023 war Tamm Startort und Gastgeber für den ersten Women‘s Cycling Grand Prix.