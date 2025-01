Größere Locations und mehr Konzerte: Damiano David kündigt Zusatztermine für Solo-Tour an

Damiano David geht diesen Herbst zum ersten Mal alleine auf Welttournee. Die Konzerte des Måneskin-Frontmanns sind so beliebt, dass mehrere Auftritte in größere Hallen verlegt wurden und es Zusatzshows geben wird.

Damiano Davids (26) erste Solo-Tournee erfreut sich großer Beliebtheit. Im vergangenen Dezember hatte der Sänger angekündigt, von September bis Dezember 2025 auf große Welttournee zu gehen. Es wird die erste Solo-Tour des Måneskin-Frontmanns sein. Nun hat er weitere Termine bekannt gegeben.

Zusatzkonzerte in London und New York

Aufgrund "phänomenaler Nachfrage" wurden mehrere Konzerte in größere Locations verlegt, heißt es in der Pressemitteilung. Dazu gehören die Auftritte in Barcelona, Madrid, Paris und Toronto.

Lesen Sie auch

Außerdem wird es zwei zusätzliche Shows geben: Weil die Konzerte im Londoner Roundhouse am 28. September und im Brooklyn Paramount in New York am 8. Dezember innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren, wird David am jeweiligen Folgetag ein weiteres Konzert in den Hallen geben.

Auf Instagram zeigt sich der Musiker begeistert von der Unterstützung seiner Fans. "Ausverkaufte Shows. Upgrades zu größeren Locations. Neue Shows. Ich bin absolut überwältigt von eurer Resonanz für die Tour bis jetzt. Ich kann es kaum erwarten, mit euch allen zu singen und zu tanzen", schreibt er auf seinem Account.

Konzert in Berlin schon ausverkauft

Insgesamt umfasst die Tour von Damiano David jetzt 33 Konzerte, die ihn vom 11. September bis zum 16. Dezember 2025 zunächst durch Europa, dann nach Australien, Japan, Südamerika und schließlich in die USA sowie nach Kanada führen werden. Bereits den zweiten Tour-Stopp am 13. September legt der Italiener in Berlin ein - das Konzert in der Uber-Arena ist aber ebenfalls bereits ausverkauft. Fans können noch auf Tickets für das zweite Deutschlandkonzert am 17. September im Kölner Palladium hoffen.

Damiano David hat bis jetzt zwei Solo-Singles veröffentlicht, sein erstes Solo-Album wird mit Spannung erwartet. Der 26-Jährige ist vor allem als Frontmann der vierköpfigen Rockband Måneskin bekannt, die den Eurovision Song Contest 2022 für sich entscheiden konnte. Sein Solo-Sound unterscheidet sich sehr von seiner Arbeit mit der Band: Statt italienischem Rocksound gibt es Synthesizer-Melodien und eingängige englische Refrains zu hören.