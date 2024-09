Heidi Klum übertrifft sich mit ihren Looks zu Halloween immer wieder neu. Das Rätselraten um ihr diesjähriges Outfit hat längst begonnen - nun präsentiert sie einen ersten Blick auf die Arbeiten an ihrem Kostüm.

Heidi Klum (51) hat gerade erst mit einem rauschenden Fest den 35. Geburtstag ihres Ehemannes Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill gefeiert. Doch kaum ist das Ereignis am 1. September vorbei, stehen endgültig alle Zeichen aufs Klums wirklich wichtigsten Tag des Jahres: Halloween.

Jahr für Jahr löst das Rätseln um ihr Kostüm einen riesigen Hype aus - logisch also, dass sie den Fans bereits jetzt Hinweise gibt. Auf seinem Instagram-Account gewährte das Model nun den ersten Blick auf die sicher wieder aufwendige Verkleidung. In dem kurzen Clip ist eine runde modellierte Form, ähnlich eines Panzers, mit aufgesetzten Spitzen und zwei Beinlöchern zu sehen. "Heidi-Halloween beginnt, Form anzunehmen", schrieb Klum geheimnisvoll dazu und ergänzte zwei Geist-Emojis.

Es ist wieder ein Partnerkostüm

Entweder Heidi Klum oder ihr Ehemann werden am 31. Oktober also in ein hartes Gehäuse mit dickem Bauch steigen. Die Chefjurorin von "Germany's Next Topmodel" verriet nämlich bereits, dass es sich bei ihrem Halloween-Kostüm auch in diesem Jahr um ein Partnerkostüm handelt, die Outfits des Paares sich also ergänzen. Auch einen weiteren Anhaltspunkt gibt es schon: "Ich sehe einen Hinweis auf das, was am 31. Oktober kommen wird", hieß es zu dem Foto eines Glasauges.

Seit 2018 haben sich die Eheleute bei jeder Party in ein Partnerkostüm geworfen: So erschienen sie bereits in der Kombination Oger Fiona und Shrek, Alien (Klum) und blutiger Astronaut (Kaulitz) sowie Fischer (Kaulitz) und überdimensionaler Wurm (Klum). Im vergangenen Jahr sprengte Heidi Klum als glitzernder Pfau mit menschlichen Federn aus Tänzern des Cirque du Soleil in Begleitung eines XXL-Pfaueneis (Kaulitz) noch mal alle Grenzen.

Klum ist "die Queen of Halloween"

Bereits seit 2000 feiert Heidi Klum ihre legendäre Halloweenparty mit zahlreichen Stargästen, 2018 wurde sie von der Halloween Association sogar offiziell zur "Queen of Halloween" ernannt. In all den Jahren hat sie sich schon in diverse Wesen verwandelt, unter anderem in Kleopatra, einen bunten Schmetterling oder eine Krähe.

In ihre Kostüme fließen mehrere Monate Vorbereitung - Klum verriet, bereits am 1. November mit den Planungen für das kommende Jahr zu beginnen. Mehrere Kostümbildner arbeiten im Halloween-Endspurt Tag und Nacht an der Kostümierung, um die Vision der Gastgeberin bestmöglich umzusetzen. Das Geheimnis um den endgültigen Look wird dann erst in der Halloween-Nacht gelüftet.