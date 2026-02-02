Größenwahn: Trumps monumentale Pläne im Jubiläumsjahr

Kommt jetzt die Abrissbirne für den weltberühmten Kulturpalast am Potomac? Donald Trump entscheidet eigenmächtig, das nach ihm umbenannte Kennedy Center für zwei Jahre schließen.
Der 250. Geburtstag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten wird der letzte Tag des Kennedy Centers in seiner jetzigen Struktur sein. Was aus der 1971 eröffneten Kulturikone wird, bleibt unklar. Auf seinem Netzwerk „Truth Social” verkündete der Präsident, er habe entschieden, die nach ihm umbenannte Institution „vorübergehend für Bau, Revitalisierung und kompletten Wiederaufbau“ zu schließen. Das Kennedy Center soll vom Unabhängigkeitstag am 4. Juli für zwei Jahre schließen. Die Bauarbeiten würden sofort beginnen. Mithilfe „vieler hoch angesehener Experten“ werde man „ein müdes, kaputtes und heruntergekommenes Zentrum in eine Weltklasse-Bastion der Kunst, Musik und Unterhaltung verwandeln“. Die Finanzierung sei gesichert.