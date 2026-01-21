US-Präsident Donald Trump hat seine Besitzansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland bekräftigt. "Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit", sagte er beim Weltwirtschaftsforum (WEF) im Schweizer Alpenort Davos.











Link kopiert



Davos (dpa) – US-Präsident Donald Trump hat seine Besitzansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland bekräftigt. "Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit", sagte er beim Weltwirtschaftsforum (WEF) im Schweizer Alpenort Davos.