Es geht los in Davos: Beim Weltwirtschaftsforum dominiert in diesem Jahr die Geopolitik. Wie stellen sich die Europäer für die Rede von US-Präsident Trump auf?
Davos - Im Streit mit den USA um Grönland können die Europäer beim Weltwirtschaftsforum in Davos vorlegen. Bei der Jahrestagung sollen am ersten Tag des offiziellen Programms unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprechen. Nicht nur viele der etwa 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürften gespannt darauf warten, ob und wie die Spitzenpolitiker sich auf der zentralen Bühne des WEF (World Economic Forum) zu den Annexionsgelüsten von US-Präsident Donald Trump äußern.