Grönland-Krise: Meloni nennt Sonderzölle einen „Fehler“ und telefoniert mit Trump

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni kritisiert US-Präsident Trumps Plan, Sonderzölle gegen mehrere europäische Länder zu erheben.
Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat die von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Streit gegen mehrere europäischen Länder angekündigten Sonderzölle als „Fehler“ bezeichnet. Sie habe mit Trump telefoniert „und ihm gesagt, was ich denke“, sagte Meloni am Sonntag bei einem Besuch in Südkorea. „Ich habe auch mit dem Nato-Generalsekretär gesprochen, der mir bestätigte, dass die Nato begonnen hat, sich mit diesem Thema zu befassen.“