Grönland-Krise: Meloni nennt Sonderzölle einen „Fehler“ und telefoniert mit Trump
Foto: Toru Hanai/Pool Bloomberg/dpa

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni kritisiert US-Präsident Trumps Plan, Sonderzölle gegen mehrere europäische Länder zu erheben.

Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat die von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Streit gegen mehrere europäischen Länder angekündigten Sonderzölle als „Fehler“ bezeichnet. Sie habe mit Trump telefoniert „und ihm gesagt, was ich denke“, sagte Meloni am Sonntag bei einem Besuch in Südkorea. „Ich habe auch mit dem Nato-Generalsekretär gesprochen, der mir bestätigte, dass die Nato begonnen hat, sich mit diesem Thema zu befassen.“

 

„Die Nato ist der Ort, an dem wir gemeinsam Abschreckungsmaßnahmen gegen potenziell feindselige Einmischung in einem eindeutig strategisch wichtigen Gebiet organisieren müssen“, sagte Meloni mit Blick auf Grönland. „Ich glaube, dass die Tatsache, dass die Nato damit begonnen hat, daran zu arbeiten, eine gute Initiative ist.“

Italien nicht von Trumps Zollankündigungen betroffen

Zugleich versuchte Meloni, deren Land von Trumps Zollankündigung nicht betroffen ist, die Spannungen zwischen den USA und Europa zu entschärfen. Es habe „ein Problem bei der Kommunikation und beim Verstehen“ gegeben. „Aus US-Sicht war die Botschaft von der anderen Seite des Atlantiks nicht eindeutig“ gewesen, sagte die rechtspopulistische Ministerpräsidentin. 

Trump hatte am Samstag wegen des Streits um Grönland Strafzölle gegen Deutschland und sieben andere europäische Länder angekündigt.

Solange die USA die zu Dänemark gehörende Insel nicht kaufen könnten, sollten Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland ab dem 1. Februar zusätzliche Zölle von zehn Prozent auf alle Einfuhren in die USA zahlen, erklärte Trump. Ab dem 1. Juni würden diese Zölle auf 25 Prozent erhöht.

 