Grippewelle im Südwesten: Stuttgarter Arzt gibt Tipps: Was kranken Kindern jetzt hilft

1 An Grippe erkrankte Kinder brauchen Ruhe, Erholung – und viel Zuwendung. Foto: Imago/Westend61/Daniel Ingold

Fast acht Millionen Menschen in Deutschland leiden derzeit an Grippe und grippalen Infekten. Nach wie vor sind ungewöhnlich viele Kinder betroffen. Das ist auch in Stuttgart der Fall. Ein Stuttgarter Kinderarzt erklärt, wie Eltern den kleinen Patienten nun helfen können.











Link kopiert



Deutschland niest, schnieft und hustet. Auch in Stuttgart sind viele Menschen von einer akuten Atemwegserkrankung betroffen. Die aktuelle Grippewelle plus weitere Infekte durch andere Virustypen kursiert zwar in allen Altersgruppen – fast acht Millionen Menschen sind derzeit krank –, betrifft aber nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vor allem Schulkinder. Das ist auch im Olgäle genannten Olgahospital des Klinikums Stuttgart spürbar, dem größten Kinderkrankenhaus in Deutschland: Die stationären Aufnahmen nehmen zu. Dieses Jahr sei wieder ein etwas heftigerer Jahrgang. „Gegenüber früheren schweren Grippesaisons sticht es aber nicht besonders heraus“, relativiert Stefan Möbius, Pressesprecher des Klinikums.