Der Grippe-Impfstoff wird jedes Jahr angepasst.

In Australien schlägt gerade eine heftige Grippe-Welle zu – besonders unter Kindern. Sind das erste Anzeichen dafür, was uns im europäischen Winter erwartet? Und ab wann sollte man sich impfen lassen?









Noch scheint der Winter weit – und die vergangenen Jahre verlief die Grippewelle eher glimpflich – Corona-Schutzmaßnahmen sei Dank. Doch in Australien hat in diesem Winter die Grippe schon wieder voll zugeschlagen. Damit der Winter in Europa nicht ähnlich verläuft, empfehlen Experten eine rechtzeitige Grippeschutzimpfung.