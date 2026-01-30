Grippesaison in Stuttgart: Schule muss auf Notbetrieb umstellen – Homeschooling wie in Coronazeiten

Die aktuelle Grippewelle hat die Schulen erfasst. Die Grundschule Heumaden hat es besonders schwer erwischt. Dort wurden Eltern gebeten, ihre Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen.
Die Grippesaison 2025/2026 hat ungewöhnlich früh begonnen und verläuft vergleichsweise stark. Das zeigen Daten der Krankenkasse AOK zu grippebedingten Krankschreibungen, also für berufstätige Versicherte. Landesweit wurden demnach in der zweiten Januarwoche 43 Krankheitsfälle je 100 000 Versicherte gezählt. Der Wert liegt damit um die Hälfte höher als im Vorjahr.