Grippewelle: Was tun gegen Viren-Pingpong?

1 Sollte das Fieber nach vier, fünf Tagen immer noch anhalten, ist das Kind abgeschlagen und schlapp, braucht es einen Kinderarzt. Foto: dpa/Annette Riedl

Die Virsensaison ist im vollen Gange – und gerade Familien mit kleinen Kindern haben derzeit harte Trainingseinheiten zu überstehen. Ein Kinderarzt und ein Arbeitsmediziner geben Tipps.











Das Kind ist krank. Wieder einmal. Irgendwann im November fing es mit einem üblichen Schnupfen-Husten-Fieber-Allerweltsinfekt an. Nach zehn Tagen war es wieder fit für den Kindergarten. Dann lag die Mutter mit Nasennebenhöhlenentzündung im Bett. Kaum war diese auskuriert, kam der Anruf aus der Kindertageseinrichtung: Das Kind klage über Bauchschmerzen und sei fiebrig, man möge es bitte abholen. Inzwischen vergeht keine Woche, in der nicht irgendeiner in der Familie kränkelt. Das Viren-Pingpong – so scheint es – will kein Ende nehmen.