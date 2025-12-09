Nach dem Vorstoß der Intensivmediziner, alle Kinder gegen Grippe zu impfen, klärt ein Freiburger Kinderkardiologe, ob chronisch kranke Kinder so besser geschützt sind.
Die Grippewelle hat den Südwesten erreicht und aus den Kinderkliniken werden die ersten schweren Verläufe bei noch sehr jungen Patienten gemeldet. Bislang hält die Stiko an ihrem Vorsatz, eine Grippeimpfung lediglich für Risikogruppe zu empfehlen, fest. Doch die Stimmen nach einer allgemeinen Grippeimpfung für alle Menschen ab sechs Monate werden wieder lauter – auch um andere chronisch Kranke wie etwa herzkranke Kinder zu schützen. Doch ist das überhaupt sinnvoll? Was der Herzspezialist René Höhn von der Klinik für Angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie am Universitäts-Herzzentrum Freiburg dazu sagt.