Grimme-Preis: Frank Elstner und Tatort-Duo geehrt

Im Theater Marl sind am Freitagabend zum 62. Mal die Grimme-Preise verliehen worden. Zu den Geehrten zählen TV-Legende Frank Elstner sowie das neue Frankfurter "Tatort"-Duo Melika Foroutan und Edin Hasanovic. Insgesamt wurden 16 reguläre Preise und drei Sonderpreise vergeben.
Im Theater Marl sind am Freitagabend (24. April) die Grimme-Preise 2026 verliehen worden. Zum 62. Mal zeichnete das Grimme-Institut herausragende Fernsehproduktionen aus, vergeben wurden 16 reguläre Preise sowie drei Sonderpreise. Zu den prominentesten Geehrten zählen Frank Elstner (84) sowie das neue Frankfurter "Tatort"-Duo Melika Foroutan (49) und Edin Hasanovic (34). Größter Gewinner des Abends ist das ZDF mit zehn Trophäen, die ARD wurde mit fünf Preisen bedacht.