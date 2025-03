Grimma: Vogelgrippe ausgebrochen – rund 100 Tiere getötet

1 Vogelgrippe in Grimma Foto: dpa/Arno Burgi

Vogelgrippe in Grimma: Ein Geflügelbetrieb musste rund 100 Tiere töten. Nun mahnen die Behörden zu mehr Schutzmaßnahmen.











In einem Geflügelbetrieb in Grimma im Landkreis Leipzig ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde in einem Betrieb mit rund 100 Vögeln der Verdacht auf Geflügelpest bestätigt. Laut Medienberichten wurden die Tiere getötet, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Die Feuerwehr unterstützte das zuständige Veterinäramt mit Dekontaminationsmaßnahmen.