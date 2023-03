1 Sängerin Grimes hat zwei gemeinsame Kinder mit Elon Musk. Foto: zz/XPX/starmaxinc.com/ImageCollect

Nach ihrem Sohn X Æ A-12 brachte Sängerin Grimes 2021 ihre Tochter Exa Dark Sideræl zur Welt. Wie die Ex von Elon Musk auf Twitter verrät, soll die Kleine nun jedoch einen anderen Namen tragen.









Exa Dark Sideræl (1) ist Vergangenheit. Wie Sängerin Grimes (35) auf Twitter bestätigt hat, heißt ihre Tochter nun "Y, oder 'Why?' oder auch einfach nur '?'". Dazu postete sie Fotos, die das Mutter-Tochter-Duo im Partnerlook zeigen. Die 35-Jährige brachte im Dezember 2021 nach der Trennung von Elon Musk (51) die gemeinsame Tochter zur Welt. Ihr vorheriger Name Exa Dark Sideræl war zwar ungewöhnlich, verwunderte nach dem ersten Kind X Æ A-12 (2) jedoch kaum. Wie Grimes weiter verrät, sei die Namensänderung jedoch noch nicht offiziell, die Behörden würden den neuen Namen nicht akzeptieren.

Das soll Y bedeuten

Hinter dem Namen würden "Neugierde, die ewige Frage und so etwas" stehen, wie Grimes erklärt. Die Reaktionen im Netz fallen jedoch gemischt aus. "Y ist ein schöner Name. Ich mag diesen einzelnen Buchstaben", kommentierte ein User. "Sie ist so liebenswürdig. Sie verdient mehr als nur ein Fragezeichen", befand eine andere Nutzerin.

Bereits im April 2022 offenbarte Grimes im Gespräch mit "Vanity Fair", sie würde ihre Tochter Y nennen. Ihren ehemaligen vollen Namen gab sie später in dem Interview ebenfalls bekannt. Exa würde sich dabei auf exaFLOPS beziehen, ein Maß für die Leistungsfähigkeit von Computern. Dark sei "das Unbekannte". Sideræl hingegen sei ein elfenhaftes Wort, das "die wahre Zeit des Universums" beschreiben soll.

Dass sie den Namen Y für ihre Tochter ausgewählt hat, scheint aber noch einen anderen Hintergrund zu haben. Brüderchen X Æ A-12 werde von Grimes ebenfalls nur X gerufen, wie diese 2020 in einem Gespräch mit der "New York Times" verriet. Demnach sei X "die unbekannte Variable". Æ sei die Elfenschreibweise von Ai (englische Abkürzung für künstliche Intelligenz). Und A-12 sei das Vorgängermodell ihres Lieblingflugzeugs gewesen.