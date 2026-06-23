Grillverbot in Stuttgart: Kaum Kontrollen am See – Appell an Eigenverantwortung der Bürger

Hitzewelle in Stuttgart: Alle 20 öffentliche Grillplätze sind gesperrt. Was bedeutet das Grillverbot, das auch am Max-Eyth-See gilt und wer kontrolliert es?
Die tagelange Hitze fordert nun ihren Tribut: Alle rund 20 öffentlichen Grillstellen in Stuttgart einschließlich der Grillzone am Max-Eyth-See sind vom Garten-, Friedhofs- und Forstamt (GFF) der Stadt Stuttgart gesperrt worden. Hier darf ab sofort nicht mehr gegrillt werden. Wie die Stadt mitteilt, gilt das Verbot bis auf Weiteres. Der Grund sei die erhöhte Wald- und Grasbrandgefahr in Stuttgart, die in den kommenden Tagen bestehe.