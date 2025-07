Schwimmfähigkeit Warum so viele Kinder in Deutschland nicht schwimmen können

Die Tragödie am Eibsee rückt ein altes Problem in den Fokus: Immer mehr Kinder in Deutschland können nicht schwimmen. Jeder fünfte Grundschüler ist Nichtschwimmer - mit steigender Tendenz. Woran das liegt und warum das Seepferdchen trügerische Sicherheit vermittelt.