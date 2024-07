Grillen auf Luxus-Niveau: Ach, du dickes grünes Ei

1 Kultobjekt Big Green Egg Foto: Hersteller

Das Big Green Egg ist seit 50 Jahren auf dem Markt und hat als Statussymbol die Grillszene revolutioniert.











Ökobilanz hin (schlecht für die Umwelt im Allgemeinen), Luftverschmutzung her (schlecht für den Nachbarn im Besonderen) – Grillen ist für viele nach wie vor unverzichtbarer Lifestyle. Und den zelebriert man am besten mit einem Kultobjekt, einem Big Green Egg, von dem an diesem Wochenende vermutlich das eine oder andere bei der Grillweltmeisterschaft auf der Messe Stuttgart zu bewundern ist. „Egg Heads“ nennen sich die Fans dieses grünen Keramikgrills, die wie der Schweizer Vertriebsleiter John Daly natürlich nur zum Spaß sagen: „Wer in die Küche geht, ist ein Loser!“