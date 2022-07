1 Fürstliche Konkurrenz: Steffen Henssler kocht gegen Gloria von Thurn und Taxis. Foto: RTL / Frank W. Hempel / imago images/Lindenthaler

Das "Grill den Henssler Sommer-Special" strahlt VOX ab dem 31. Juli in mehreren Folgen aus. Gegen Starkoch Steffen Henssler tritt unter anderem Fürstin Gloria von Thurn und Taxis an.















Steffen Henssler (49) lädt erneut zum "Grill den Henssler Sommer-Special". VOX zeigt die fünf Ausgaben mit Moderatorin Laura Wontorra (33) ab 31. Juli, um 20:15 Uhr. Diese Promis treten bei den Grill-Duellen auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg an.

Gloria von Thurn und Taxis und Uwe Ochsenknecht sind mit dabei

In der ersten Ausgabe werden die Choreographin Nikeata Thompson, der Comedian Chris Tall und der Schauspieler Oliver Mommsen die Grillzange schwingen. In Sendung zwei am 7. August gehen der Komiker Paul Panzer, Moderatorin Evelyn Weigert und Schauspieler Uwe Ochsenknecht an den Start.

Am 14. August wird eine Ausgabe mit Sängerin Kim Fisher, Komiker Wigald Boning und Dschungel-König Filip Pavlović folgen, während sich am 21. August Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Moderator Patrick Esume und die Komikerin Ilka Bessin am Grill beweisen wollen. Den Abschluss am 28. August bilden Moderator Harry Wijnvoord, Musiker und Moderator Stefan Mross sowie die Designerin Barbara Becker.

Unterstützung erhalten die Promis erneut von Profiköchen wie Johann Lafer (64) und bewertet werden sie von der altbewährten Jury aus Mirja Boes (50), Reiner Calmund (73) und Christian Rach (65).