Grill den Henssler Sommer-Special: Franjo Pooth feiert seine TV-Show-Premiere

Auf dem roten Teppich sieht man Franjo Pooth häufiger an der Seite von Ehefrau Verona. Nun gibt der Unternehmer seine TV-Show-Premiere. "Jetzt stehe ich hier in dem Desaster", kommentiert er seinen Auftritt im "Grill den Henssler Sommer-Special".

In der Paar-Ausgabe des "Grill den Henssler Sommer-Specials" gibt es eine TV-Show-Premiere: Franjo Pooth (56) ist gemeinsam mit Ehefrau Verona (57) dabei. Seinen Auftritt in der Sendung, die am 12. Oktober um 20:15 Uhr bei VOX (und vorab auf RTL+) läuft, erklärt der Unternehmer laut einer Mitteilung so: "Ich hatte ein bisschen was getrunken an dem Abend, als Verona mich gefragt hat. Und dann hatte ich es vergessen. Jetzt stehe ich hier in dem Desaster." Außerdem fügt Franjo Pooth hinzu, er habe sich 25 Jahre "vor solchen Shows gedrückt, und jetzt blamiere ich mich".

In der Show mit Kochstar Steffen Henssler (53) ist für Verona und Franjo Pooth die Herausforderung der Hauptgang "Teegeräucherte Ente mit Aubergine und Lotuswurzel". Davor hat die Zubereitung offenbar nicht so recht geklappt. "Wir haben's zu Hause ausprobiert und ich war zu faul, den Grill anzumachen", verrät Franjo Pooth. Sein Griff zu Pfanne und Alufolie resultierte im Chaos: "Die Ente hat gebrannt", so Gattin Verona.

Auch diese Stars sind in der Paar-Ausgabe dabei

Auch Ross Antony (51) und sein Gatte Paul Reeves (51) sind in der TV-Show dabei: "Sonst muss ich immer raus, wenn Paul kocht. Weil er sagt, ich rede zu viel", freut sich der Entertainer der Mitteilung zufolge auf das gemeinsame Event. Sarah Bora und Eko Fresh (42) sind als weiteres prominentes Duo am Start.

Die "Grill den Henssler"-Jury bilden Jana Ina Zarrella (48), Christian Rach (68) und Bruce Darnell (68). Moderiert wird die TV-Show von Laura Wontorra (36). Als Koch-Coach ist Hans Neuner (49) zu sehen.

Beim Auftakt des diesjährigen "Grill den Henssler Sommer-Specials" gab es bereits einen emotionalen Abschied. Im September probierte und bewertete die Fußballmanager-Legende Reiner Calmund (76) zum letzten Mal als Juror der Kochshow die Gerichte. In 263 Sendungen bekam "Calli" über 1.900 Gerichte zum Kosten.