1 Steffen Henssler bei der Sommer-Spezial-Ausgabe von „Grill den Henssler“. (Archivbild) Foto: imago/Christian Schroedter/imago stock&people

Am 31. Juli ging das „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2022 bei Vox an den Start. Vier weitere Folgen kommen noch. Was Sie alles zu der Kochsendung wissen müssen.















Outdoor, keinen Strom und nur ein Grill – auch 2022 gibt es wieder das Sommer-Special von „Grill den Henssler“, bei dem die Teilnehmer unter besonderen Herausforderungen ein Menü zaubern müssen.

Die Jury

In jeder Show tritt Steffen Henssler gegen ein Team aus drei Prominenten an, das von einem oder mehreren Profi-Köchen gecoached wird. Jeder Prominente muss einen Gang kochen, der am Ende mit dem von Steffen Henssler verglichen wird.

Die Show gewonnen hat, wer mit seinem Menü die Jury überzeugen kann. Diese besteht in diesem Jahr wie immer aus Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach.

Die erste Folge und weitere Termine

Am 31. Juli 2022 ging bei Vox bereits die erste Folge an den Start und wurde von 1,18 Millionen im Fernsehen verfolgt. Als Prominente waren mit dabei: Choreografin Nikeata Thompson, Comedian Chris Tall und Schauspieler Oliver Mommsen. Trotz Glanzleistung von Oliver Mommsen beim Dessert holte sich Steffen Henssler am Ende den Gesamtsieg.

Insgesamt wird es fünf neue Spezial-Ausgaben von „Grill den Henssler“ geben, die im Elbauenpark in Magdeburg aufgezeichnet werden. Das sind die Termine:

Folge 1: 31. Juli 2022, 20.15 Uhr auf Vox

Folge 2: 7. August 2022, 20.15 Uhr auf Vox

Folge 3: 14. August 2022, 20.15 Uhr auf Vox

Folge 4: 21. August 2022, 20.15 Uhr auf Vox

Folge 5: 28. August 2022, 20.15 Uhr auf Vox

Die prominenten Kandidaten

In der zweiten Folge am 7. August trifft Steffen Henssler auf Comedian Paul Panzer, Moderatorin Evelyn Weigert und Schauspieler Uwe Ochsenknecht – alle drei waren bereits zu Gast in der Show. Unterstützung erhalten sie von Profikoch Björn Swanson.

In Folge drei stehen dagegen Neulinge hinter dem Grill: Sängerin Kim Fisher, Comedian Wigald Boning sowie Dschungel-König Filip Pavlović werden von Profikoch Ali Güngörmüs gecoached.

Am 21. August wollen sich dann Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Moderator Patrick Esume und Komikerin Ilka Bessin beweisen. Tipps bekommen sie von Star-Koch Johann Lafer.

Die letzte Sendung

Schlusslicht der Spezial-Ausgabe bilden dann am 28. August Moderator Harry Wijnvoord, Musiker Stefan Mross sowie Designerin Barbara Becker. Sie werden von Christian Lohse angeleitet.

Wer eine Sendung verpasst hat, kann sie auch bei RTL+ nachschauen. Moderatorin ist bereits seit zwei Jahren Laura Wontorra. Ihre Vorgängerinnen waren unter Ruth Moschner und Annie Hoffmann.