Grill den Henssler: Wo ist Reiner Calmund?

Reiner Calmund ist nicht mehr Teil der Jury von „Grill den Henssler“. Wie RTL in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gab, zieht sich der 76-Jährige nach 18 Jahren von der beliebten VOX-Kochshow zurück. Damit endet eine Ära – Calmund war seit den Anfängen der Sendung fester Bestandteil und galt mit seinem Humor, seiner Expertise und seiner Leidenschaft für gutes Essen als Publikumsliebling.

Warum Calmund nicht mehr dabei ist

Bereits in der aktuellen Staffel sitzt Calmund nicht mehr am Jurypult. Der Grund dafür: Bei Dreharbeiten am 4. Dezember 2024 erlitt er backstage einen Schwächeanfall und musste mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Inzwischen geht es ihm laut RTL wieder gut – dennoch entschied sich Calmund, kürzerzutreten und die Kochschürze an den Nagel zu hängen.

In typischer „Calli“-Manier verabschiedet sich der ehemalige Fußballmanager mit einem Augenzwinkern: „Et hätt mir Spaß jemaat! Ich habe nicht nur eine Menge kulinarischer Highlights genossen, sondern auch viel gelernt – über den Genuss, über das Kochen und in erster Linie über tolle Menschen mit der gleichen Leidenschaft fürs gute Essen wie ich sie habe.“

Ganz still und leise wird der Abschied jedoch nicht. Im Sommer soll Reiner Calmund im Rahmen der „Grill den Henssler“-Spezialausgaben noch einmal gebührend gefeiert werden – inklusive prominenter Gäste, emotionaler Momente und viel Calli-Charme. Wer ihn noch einmal live in der Jury erleben möchte, kann ab dem 4. April Tickets für die Abschiedsausgabe sichern. Die aktuellen Folgen können auch auf RTL+ gestreamt werden.

