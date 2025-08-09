Griff ins Ökopunkte-Konto: So geht es weiter mit dem Radweg zwischen Mönsheim und Heimsheim

Eine Radwegverbindung zwischen dem Golfclub Solitude und Mönsheim ist lange im Gespräch. Nun gibt es einen Fortschritt: Pflanzungen, um Eingriffe in die Natur auszugleichen.
Seit Jahren ist er im Gespräch, nun soll es weiter vorangehen in Sachen Radweg von Mönsheim in Richtung Heimsheim. Schon seit einiger Zeit gibt es dort entlang der Landesstraße L1134 eine gut ausgebaute Verbindung für Radler, allerdings nur auf einem Teilstück zwischen der Zufahrt zum Golfclub Solitude bis zum Gewerbepark Heckengäu an der Diebkreuzung. Das gut 1,1 Kilometer lange Verbindungsstück zwischen dem Ortsausgang Mönsheim an der Leonberger Straße bis zur Golfplatzzufahrt fehlt noch. Für dieses Bauvorhaben, das mit Eingriffen in die Natur verbunden ist, müssen ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt und Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Diese hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.