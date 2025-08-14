Griechische Inseln: Wo brennt es?

Griechenland bekommt keine Atempause in diesem extrem heißen Sommer: Es sind erneut Feuer ausgebrochen, unter anderem in Touristenregionen.
Die Anzahl der Waldbrände in Griechenland klettert in diesen Tagen genauso unerbittlich in die Höhe wie die Gradzahlen auf den Thermometern. Bereits im Juli war es in Athen so heiß, dass die Akropolis zeitweise geschlossen werden musste. Im Juni zerstörte ein großer Waldbrand Olivenhaine auf der griechischen Insel Kreta. Nun hat es erneut gleich mehrere Orte getroffen, die gegen die Flammen und die hohen Temperaturen ankämpfen.