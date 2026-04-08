Griechisch-Orthodoxe in Leonberg: „Esst lieber Fleisch, aber lästert nicht“ – Was zu Ostern wirklich zählt

Für Zehntausende in der Region ist es das größte Fest des Jahres, auch in Leonberg. Ein Pater hebt die eigentliche Botschaft hervor: Buße, Solidarität und Verzeihen.
Rund 50 000 griechischstämmige Menschen leben in der Großregion Stuttgart. Für die meisten von ihnen sind diese Tage ganz besonders: Ostern steht vor der Tür, in der griechisch-orthodoxen Kirche das größte Fest, noch vor Weihnachten. Dieses Jahr findet das griechische Osterfest eine Woche später nach dem deutschen statt, steht also unmittelbar vor der Tür.