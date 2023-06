9 Starker Regen hat am Samstag Teile der griechischen Hafenstadt Thessaloniki unter Wasser gesetzt. Foto: AFP/SAKIS MITROLIDIS

Griechenland erlebt derzeit den verregnetsten und kühlsten Frühling seit Jahren. Die staatliche Wetterbehörde macht das „Omega-Phänomen“, auf Deutsch die Omegalage, verantwortlich.









Während es in Griechenland sonst oft im Mai nur noch wenig regnet und im Juni die ersten richtig heißen Tag zu verzeichnen sind, dauern Regen und Kühle in diesem Jahr an. Für das Wochenende sagten Meteorologen am Freitag erneut für weite Teile des Landes starken Regen und Gewitter voraus - zum Leidwesen vieler Touristen.