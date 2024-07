1 Griechenland ist in diesem Jahr besonders früh von großer Hitze betroffen. Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Die Thermometer zeigen am frühen Nachmittag seit Wochen Werte um die 40 Grad. Auch nachts bleibt es mit Temperaturen über 30 Grad sehr heiß. Die Meteorologen sehen kein Ende des Hitze-Albtraums.











Die Hitze in Griechenland wirkt sich immer stärker auf den Alltag der Menschen aus - und ein Ende ist nicht in Sicht. „Wir rechnen mit 43 Grad und mehr in den nächsten Tagen“, sagte ein Meteorologe des griechischen Fernsehsenders ERT. Am frühen Montagnachmittag waren es in Athen 38 Grad.