Griechenland: Athener Börse im Höhenflug

Griechische Aktien haben Anlegern in den vergangenen drei Jahren viel Freude bereitet. Der Wert von Anteilscheinen von Unternehmen hat sich oft mehr als verdoppelt.
Der Athener Leitindex Athex Composite hat seit Anfang 2023 um 127 Prozent zugelegt. Analysten großer Investmentbanken sehen trotz dieser Rallye Spielraum für weitere Kursgewinne. Davon können auch Privatanleger profitieren. 2025 gehörte die Athener Börse zu den fünf Märkten mit den höchsten Kursgewinnen weltweit. Der Leitindex gewann seit Jahresbeginn rund 45 Prozent hinzu. Besser schnitten nur die Börsen in Korea, Israel, Pakistan und Spanien ab. Zum Vergleich: Der Dax schaffte ein Jahresplus von rund 22 Prozent.