Greys Anatomy: Ellen Pompeo kehrt mit mehr Folgen zurück

"Grey's Anatomy" ist zurück. Ab dem 28. April startet exklusiv bei Disney+ die 21. Staffel der erfolgreichen Ärzteserie - mit neuen Episoden. Damit gibt es endlich wieder Nachschub nach der stark verkürzten 20. Staffel, die 2023 wegen des Hollywood-Streiks auf nur zehn Folgen geschrumpft war.

Meredith Grey bleibt das Herz der Serie

Und auch Ellen Pompeo (55) sorgt für ein Comeback: Sie übernimmt in mindestens sieben Folgen erneut ihre Rolle als Meredith Grey - damit ist sie so präsent wie schon lange nicht mehr. Trotz ihres Abschieds in der 19. Staffel bleibt Pompeo als Meredith Grey damit weiterhin das Herz der Serie. Mit ihr hat alles begonnen, seit über zwei Jahrzehnten prägt ihre Geschichte "Grey's Anatomy".

Lesen Sie auch

Erst Ende März feierte die Erfolgsserie ihr 20-jähriges Jubiläum. Sie ist damit das am längsten laufende medizinische Drama in der Geschichte des US-Fernsehens und hat Dutzende von Auszeichnungen erhalten. Allein in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien wurde "Grey's Anatomy" über 1,5 Milliarden Stunden lang gestreamt, wie Disney+ zu seinem fünfjährigen Jubiläum bekannt gab. Der durchschnittliche Zuschauer schaltete demnach mehr als 135 Stunden ein.

Wie geht es in den neuen Folgen weiter?

Das Finale der 20. Staffel endete dramatisch mit einem großen Waldbrand, der zahlreiche Opfer ins Grey Sloan Memorial Hospital brachte. Zudem hängt die Zukunft vieler Ärzte am seidenen Faden: Meredith, Amelia (Caterina Scorsone), Teddy (Kim Raver) und Owen (Kevin McKidd) stehen auf der Abschussliste von Catherine Fox (Debbie Allen). Müssen sie ihre Jobs wirklich an den Nagel hängen?

Zwei Abschiede stehen dagegen bereits fest. Jake Borelli (33), der seit fünf Staffeln Levi Schmitt spielte, und Midori Francis (30), die zwei Staffeln lang Mika Yasuda verkörperte, verlassen die Serie. Ein Wiedersehen gibt es dafür unter anderem mit Ben Warren. Nach dem Aus des "Grey's Anatomy"-Spin-offs "Seattle Firefighters" kehrt Jason George (53) dauerhaft zur Mutterserie zurück.

Ellen Pompeo in einer neuen Rolle

Wer noch mehr von Ellen Pompeo sehen möchte: Bereits seit dem 9. April läuft ihre neue Serie "Good American Family" ebenfalls auf Disney+. Das Drama - inspiriert von einem wahren Fall - erzählt in acht Folgen die verstörende Geschichte eines Paares, das ein Mädchen mit seltenem Zwergwuchs adoptiert. Doch bald tauchen Zweifel an ihrer Identität und ihrem Alter auf. Ist sie in Wahrheit eine erwachsene Frau und psychopathische Betrügerin, die ihre Familie tyrannisieren will? Neben Pompeo sind Mark Duplass (48) und Imogen Reid (27) in den Hauptrollen zu sehen.