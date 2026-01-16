Jamie-Lynn Sigler ist in der beliebten Krankenhausserie "Grey's Anatomy" als an Multipler Sklerose erkrankte Figur aufgetreten. Für die Schauspielerin, die selbst an der Krankheit leidet, ein regelrechter Befreiungsschlag, verriet sie.
Für Jamie-Lynn Sigler (44) fühlte sich dieser Moment wohl an, als wäre er vom Schicksal bestimmt. In einer am 15. Januar in den USA ausgestrahlten Folge von "Grey's Anatomy" verkörpert die Schauspielerin Dr. Laura Kaplan - eine angesehene Urologin, die wie Sigler selbst an Multipler Sklerose erkrankt ist. Es ist das erste Mal in ihrer Karriere, dass die 44-Jährige eine Figur spielt, die offen mit der Erkrankung lebt.