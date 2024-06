Greys Anatomy auf Disney+: Teddy kämpft um ihr Leben, Arizona kehrt zurück

Ende Mai flimmerte die letzte Folge der 20. Staffel der erfolgreichen Krankenhausserie "Grey's Anatomy" in den USA über die Bildschirme. Rund einen Monat später erfahren endlich auch die Fans in Deutschland, wie es nach dem dramatischen Cliffhanger von Staffel 19 weitergeht. Eine Woche vor dem Free-TV-Start zeigt Disney+ ab dem 1. Juli die neuen Folgen.

Cliffhanger der 19. Staffel - hier ließ die Serie die Fans zurück

Am Ende der 19. Staffel durften sich die Fans über gleich drei besondere Happy Ends freuen. Simone Griffith (Alexis Floyd, 30) lässt ihre Hochzeit platzen und stürmt vom Altar direkt in die Arme von Lucas Adams (Niko Terho, 28). Atticus "Link" Lincoln (Chris Carmack, 43) und Jo Wilson (Camilla Luddington, 40) gestehen sich endlich ihre Liebe und auch für Nick Marsh (Scott Speedman, 48) und Meredith Grey (Ellen Pompeo, 54) scheint es trotz Merediths Umzug nach Boston noch eine Chance zu geben.

Maggie (Kelly McCreary, 42), die das Grey Sloan Memorial Hospital für ihren Traumjob in Chicago verlassen hat, und ihr Noch-Ehemann Winston Ndugu (Anthony Hill, 36) sind gemeinsam für den Catherine-Fox-Award nominiert. Am Rande der Preisverleihung landen die beiden zwar im Bett, ihre Ehe bleibt trotzdem nur noch auf dem Papier bestehen. Winston wird zum Chef der Cardio am Grey Sloan in Seattle ernannt und Maggie bleibt in Chicago. Den begehrten Catherine-Fox-Award räumt schließlich die nicht nominierte Miranda Bailey (Chandra Wilson, 54) für ihren Kampf für das Abtreibungsrecht ab.

Besonders dramatisch wurde es schließlich am Ende der vergangenen Staffel. Teddy Altman (Kim Raver, 55) bricht im Operationssaal zusammen, während sie dem Patienten Sam Sutton (Samuel Page, 47) das Leben retten will. Owen Hunt (Kevin McKidd, 50) eilt in den OP-Saal und sieht seine Frau leblos am Boden liegen. Ist seine große Liebe noch zu retten? "Sie befindet sich in einem kritischen Zustand", fasst es Winston Ndugu im Trailer zur neuen Staffel zusammen. Die Ärzte kämpfen in den neuen Folgen um ihr Überleben.

Wiedersehen mit Arizona Robbins

Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Fans: Mit Jessica Capshaw (47) feiert eine der beliebtesten "Grey's Anatomy"-Protagonistinnen ein Comeback. Sie schlüpft noch einmal in die Rolle von Arizona Robbins. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Alex Landi (31); er kehrt als Nico Kim ans Grey Sloan zurück.

Trotz ihres Abschieds in der 19. Staffel bleibt auch Ellen Pompeo als Meredith Grey weiterhin das Herz der Serie. Sie soll in mindestens vier Folgen der neuen Staffel zu sehen sein. Nicht zuletzt wegen Nick, der das Ausbildungsprogramm der Anfänger im Grey Sloan übernommen hat. Die Schauspielerin fungiert zudem als Voiceover-Stimme zu Beginn jeder Episode und ist weiterhin ausführende Produzentin.

Neu dazu stößt Natalie Morales (39). Sie spielt die Kinderchirurgin Dr. Monica Beltran, die schnell das Interesse von Amelia Shepherd (Caterina Scorsone, 45) weckt. Schließlich wurde sie in der vergangenen Staffel von Kai Bartley (E.M. Fightmaster) sitzen gelassen.

Doppel-Streik sorgte für verkürzte Staffel

Aufgrund des Doppel-Streiks, der Hollywood 2023 für mehrere Monate lahmlegte, umfasst die 20. Staffel nur zehn Folgen. Aber für Nachschub ist bereits gesorgt, die 21. Staffel ist bestätigt. "Die Liebe und Loyalität der 'Grey's Anatomy'-Fans haben uns zu einer historischen 21. Staffel getrieben und ich könnte darüber nicht dankbarer sein", erklärte Serienschöpferin und Produzentin Shonda Rhimes (54) Anfang April.

Die beliebte Arztserie "Grey's Anatomy" flimmert bereits seit 2005 über die TV-Bildschirme und ist damit die langlebigste Krankenhausserie aller Zeiten.