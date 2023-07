17 Greta und Jan grüßen aus einem polnischen Wald in die Heimat. Foto: Greta und Jan Navel

Ein Paar aus Weinstadt hat seine berufliche Bilderbuchkarriere aufgegeben, um sich mit einem umgebauten Geländewagen auf Weltreise zu begeben. Wie sie das erste halbe Jahr erlebt haben.









Pünktlich zur vereinbarten Zeit melden sich Greta und Jan Navel per Videochat. Die beiden sitzen in ihrem Wohn-, Arbeits- und Schlafzimmer auf einem Rastplatz irgendwo kurz vor der ungarisch-serbischen Grenze und winken gut gelaunt in die Kamera.