Greta Thunbergs Gaza-Mission: Einseitig und kaum glaubwürdig

1 Kritisiert Israel harsch: Greta Thunberg Foto: Michel Euler/dpa

Greta Thunberg weist mit ihrer Aktion auf die Not in Gaza hin – ihre Glaubwürdigkeit hat jedoch gelitten, kommentiert Mareike Enghusen.











Auf den ersten Blick haben die Aktivisten der „Madleen“ ihre Ziele erreicht. Wie erwartet hat Israel das Boot auf dem Weg zum Gazastreifen gestoppt; die Hilfsgüter aber, die es geladen hatte, will Israel nach Gaza bringen – auch wenn, wie sein Außenministerium betonte, es sich nur um symbolische Mengen handele. Zudem haben Medien rund um die Welt über die Aktivisten um Greta Thunberg berichtet – was, wie diese sagen, den Blick für die Not in Gaza schärfen soll. Da drängt sich allerdings die Frage auf, ob es den leidenden Menschen dort wirklich an Aufmerksamkeit fehlt – oder nicht vielmehr an entschiedenen politischen Schritten.