Grenzüberschreitende Studie: Studie deckt starke Grundwasser-Belastung am Oberrhein auf

Pestizide, Arzneimittelreste und PFAS belasten das Grundwasser am Oberrhein. Was die Studie empfiehlt, um die Wasserqualität für Millionen Menschen zu sichern.
Straßburg - Das Grundwasser im Einzugsgebiets des Oberrheins ist nach einer Studie durch Pestizide, Arzneimittelrückstände und sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS) erheblich belastet. Das hat das Oberrhein-Projekt "ERMES-ii Rhein" ergeben, wofür das Grundwasser an 1.497 Messstellen in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, dem Elsass bis zur Schweizer Grenze untersucht wurde.