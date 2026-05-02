Greift der Tankrabatt?: Erst rutscht der Preis – dann graut es Stuttgarts Autofahrern wieder

Eine Berg- und Talfahrt erleben Autofahrer in Stuttgart seit dem Start des Tankrabatts. Zwar fielen die Spritpreise am 1. Mai spürbar – doch die Freude wird bereits getrübt.

Kommt die Entlastung an den Zapfsäulen in Stuttgart an? Seit dem 1. Mai ist der Tankrabatt in Kraft, der die Spritpreise durch eine Senkung der Energiesteuer um 16,7 Cent pro Liter Benzin und 14,0 Cent pro Liter Diesel mindern soll. In der Landeshauptstadt zeigte sich am ersten Tag eine spürbare Entspannung an den Zapfsäule – allerdings mit einer Achterbahnfahrt der Preise und einer bereits wieder ansteigenden Tendenz am Samstag.

Die Daten der Preisentwicklung in Stuttgart für die vergangenen 72 Stunden (Stand: 2. Mai, 12 Uhr) zeichnen ein vielschichtiges Bild. Demnach hatten die Preise für Super E5, E10 und Diesel kurz vor Inkrafttreten des Rabatts am Donnerstag nochmals kräftig angezogen. Der Höchstpreis für Super E5 lag an diesem Tag bei bis zu 2,32 Euro pro Liter, für Diesel sogar bei 2,39 Euro.

Deutlicher Preissturz am 1. Mai – dann erneuter Anstieg

Mit dem Beginn des Tankrabatts am 1. Mai folgte dann der erhoffte Preissturz: Die mittleren Preise (Medianwerte) für Super E5 und Diesel fielen über Nacht um rund 18 bis 23 Cent pro Liter. Für Super E10 lag der Rückgang im Median bei etwa 16 bis 18 Cent.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche fordert, dass die Ölkonzerne den Rabatt weiterreichen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Doch die Freude währte nur kurz. Schon am Samstag zeigen die Daten für Stuttgart eine erneute Aufwärtstendenz. Die Medianpreise für Super E5 bewegen sich wieder um 2,02 Euro, für Super E10 um 1,99 Euro und für Diesel um 2,05 Euro pro Liter.

Die Entwicklung in Stuttgart passt in das bundesweite Bild, das der ADAC und das Bundeskartellamt zeichnen. Nach Beobachtungen des ADAC am 1. Mai war die Steuersenkung bundesweit noch nicht vollständig an den Zapfsäulen angekommen. Der Preisrückgang bei Diesel und Benzin fiel im bundesweiten Durchschnitt um etwa drei Cent geringer aus als die greifende Steuersenkung von 16,7 Cent. Laut ADAC sanken die Preise für Super E10 im Schnitt um 13,7 Cent und für Diesel um 13,6 Cent im Vergleich zum Vortag.

„Zusätzlicher Spielraum für Preisreduzierungen“

Das Bundeskartellamt bestätigte, dass die Preise vom 30. April auf den 1. Mai bundesweit im Schnitt um knapp 13 Cent gefallen seien. Die Behörde stellte auch erhebliche Preisunterschiede fest, sowohl regional als auch zwischen verschiedenen Tankstellen und Betreibern.

Die Spritpreise machen Autofahrern zu schaffen. Foto: Michael Brandt/dpa

Die Branche, vertreten durch Fuels und Energie, hatte zwar angekündigt, die Steuersenkung voll an die Kunden weiterzugeben. Gleichzeitig wurde aber darauf hingewiesen, dass sich in den Tanks vieler Tankstellen noch Kraftstoff befinde, der nach den alten Steuersätzen abgerechnet wurde. Entscheidend für den Steuernachlass ist der Moment, in dem der Kraftstoff das Tanklager beziehungsweise die Raffinerie verlassen hat, nicht der Verkauf an der Zapfsäule.

Der ADAC forderte unterdessen, dass die volle Steuersenkung im Laufe des Samstags vollständig an die Verbraucher weitergegeben werden müsse. Man verwies zudem auf den Ölpreis, der seit kurzfristigen Höchstständen Ende April wieder deutlich nachgegeben habe. „Dadurch gebe es zusätzlichen Spielraum für Preisreduzierungen“, so eine ADAC-Sprecherin. Das Bundeskartellamt beobachtet die Entwicklung genau.